16:45 | 17.04.2020

В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. О таком решении сообщили в Минтруде.



Предоставлять дополнительные документы не нужно. «Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Антона Котякова.



Расчет размера больничных проведут по общим правилам. То есть получить выплаты в размере 100 процентов среднего оклада за последние два года смогут лишь те, чей стаж превышает восемь лет. Кроме того, среднемесячный заработок рассчитывается от потолка в 69,9 тысячи рублей, передает lenta.ru.

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