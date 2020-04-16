Власти Петербурга задумались о введении в городе пропускного режима

12:48 | 17.04.2020

Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима по аналогии с Москвой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к городскому оперативному штабу по коронавирусу.



Отмечается, что пропускная система может быть подготовлена уже к следующей неделе. Ожидается, что разрешения петербуржцам будут выдаваться по заявкам. Пропуск будет отправлен на электронную почту без проверки данных.



В частности, при оформлении пропуска перед поездкой в метро надо будет указать номер электронного проездного, после чего он окажется в базе метрополитена. Если же номера проездного там не окажется, пассажир не сможет совершить поездку, отмечает lenta.ru.

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