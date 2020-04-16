Власти Москвы считают, что пик заболеваемости COVID-19 придется на ближайшие две-три недели

12:40 | 17.04.2020

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в столице придётся на следующие две-три недели, передает russian.rt.com. Об этом Ракова сообщила в своем видеообращении к медицинским работникам города, где поблагодарила их за работу.



Ракова также отметила, что нагрузка на систему здравоохранения города выросла в разы, ведется масштабная работа по перепрофилированию коек.



Отмечается, что за последние сутки в Москве вылечились еще 123 пациента, общее число выписанных достигло 1517; умерли 14 человек, теперь в столице 127 жертв COVID-19; всего заразились более 16 тысяч граждан.

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