По данным СМИ, в Кремле приняли решение перенести парад Победы

13:06 | 16.04.2020

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.



По словам источников, официально о переносе планируется сообщить до конца недели, скорее всего, это будет сделано на заседании Совета безопасности России 16 апреля. Утверждается, что об этом объявит Путин.

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