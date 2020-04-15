Больше половины новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет

13:03 | 16.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

За последние сутки в Москве выявили 1370 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 16 146 заболевших.



Среди новых заболевших:



- 45% — от 18 до 45 лет

- 35% — от 46 до 65 лет

- 10,5% — от 66 до 80 лет

- 4% — старше 80 лет

- 5,5% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу, а соответственно и количество новых случаев заражения COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»