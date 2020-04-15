Киев и ДНР совершили первый в 2020 году обмен пленными

13:01 | 16.04.2020

Киев и самопровозглашенная ДНР завершили процедуру обмена пленными, которая стала первой в 2020 году. Об этом сообщила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам Дарья Морозова Донецк и Киев обменялись пленными по формуле «10 на 9», один человек отказался возвращаться в ДНР (изначально планировался обмен по формуле «11 на 9»).



Процедура проходила в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Участники обмена были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса, передает iz.ru.

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