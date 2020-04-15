Телеканал Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

12:55 | 16.04.2020

Первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань, где впервые зафиксировали вспышку COVID-19, работал в лаборатории Института вирусологии. Об этом сообщает телеканал Fox News, сославшись на «многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы». По их данным, сотрудник лаборатории заразился коронавирусом от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей.



Телеканал отмечает, что вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними.



Ранее аналогичную версию выдвинула британская Daily Mail. По данным издания, пандемия коронавируса могла быть вызвана утечкой из китайской лаборатории.

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