Путин сегодня вновь обратится к россиянам

16:04 | 15.04.2020

Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации, сообщили в Кремле. Обращение запланировано около 15.00 мск в начале совещания с правительством, сообщает «РИА Новости».



В ответ на вопрос, действительно ли власти планируют выделить на поддержку бизнеса один триллион рублей, Песков призвал дождаться совещания. «Это информация [из разряда] слышал звон, не знаю, где он», — заявил пресс-секретарь главы государства Песков.



Совещание главы государства с правительством РФ пройдет в режиме видеоконференции. Оно будет посвящено развитию радиоэлектронной промышленности России, также на нем будут обсуждаться текущие вопросы, добавил Песков, передает Вести.ру.

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