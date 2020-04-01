Почти половина новых заболевших в Москве вновь младше 45 лет

15:53 | 15.04.2020

Фото: mymsk.online

За последние сутки в Москве выявили 1774 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 14776 заболевших.



Среди новых заболевших:



- 43% — от 18 до 45 лет

- 37% — от 46 до 65 лет

- 11% — от 66 до 80 лет

- 4% — старше 80 лет

- 5% — дети



Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.



Напомним, за последние сутки в России подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах. К настоящему моменту в России зафиксировано 24 490 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»