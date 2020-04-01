16:32 | 14.04.2020

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания. «Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию», – говорится в пресс-релизе компании. Пока эта возможность доступна в веб-версии «Яндекс.Карт», позднее появится в мобильном приложении и в «Навигаторе».



«Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрестка» в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшее время присоединится Альфа-банк с 400 отделениями по всей России», — сообщили в компании. Данные о количестве посетителей у кассы передают сами магазины с помощью датчиков или систем контроля очереди.

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