Дональд Трамп анонсировал план по снятию ограничений из-за коронавируса

16:27 | 14.04.2020

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране остановился рост числа заболевших коронавирусом COVID-19 и умерших от инфекции. Пик эпидемии пройден, считает он. «Скоро мы оформим новые и очень важные рекомендации губернаторам штатов с информацией для того, чтобы они могли безопасно открывать свои штаты», — сообщил Трамп.



Он также отметил, что именно глава государства решает вопрос снятия карантина. «Полномочия президента в данном вопросе тотальные», — заявил Трамп. «Президент заказывает музыку», — повторил он. При этом он обещал «слушать советы» штатов.

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