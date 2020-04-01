12:51 | 14.04.2020

В Россию доставили штамм нового коронавируса из США для создания вакцины. Об этом сообщила пресс-служба Томской таможни, выпустившей декларацию.



Как отмечается, в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса российская компания с целью проведения исследований и разработки вакцины в будущем ввезла из США в Россию вирусные частицы. Ведомство не стало разглашать название компании.



В таможне пояснили, что документ на штамм подали удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни 10 апреля 2020 года. Вирусные частицы перемещались во флаконе объемом 23х0,6 миллилитра и весили 88 граммов, передает РИА «Новости».

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