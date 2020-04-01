Пропуски для передвижения по Москве станут обязательными с 15 апреля

16:42 | 13.04.2020

В Москве с 15 апреля специальные пропуски для передвижения по городу станут обязательными, сообщается на сайте столичного правительства.



Как рассказал в интервью «Эхо Москвы» глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, уже выдано около 780 тысяч пропусков, причем порядка 698 тысяч из них - рабочие.



Напомним, горожанам доступны три вида документов: для рабочих поездок, для посещения медицинских учреждений, а также поездок в иных целях.



Для совершения поездки необходимо будет заранее оформить разрешение, которое представляет собой четырехзначный код. Пропуска не потребуются тем, кто может предоставить действующее служебное удостоверение – госслужащих, военных, представителей суда, журналистов.

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