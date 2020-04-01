Путин сегодня проведет совещание по борьбе с коронавирусом

16:21 | 13.04.2020

Путин проведет в понедельник совещание по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил его пресс-секретарь Песков. Совещание будет проходить по видеосвязи. С докладами выступят вице-премьер Голикова и мэр Москвы Собянин. Состоится обмен мнениями и пройдет сверка часов. Все пройдет во второй половине дня. Песков добавил, что почти все совещание будет открытым.

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