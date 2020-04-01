ГИБДД ограничила приём экзаменов на права

16:14 | 13.04.2020

ГИБДД сообщает о корректировке графика сдачи экзамена на права, порядка замены водительских удостоверений, а также оформления административных протоколов в связи с распространением коронавируса, передает «Интерфакс».



Отмечается, что автошколы временно закрыты, при этом экзамены отменять не стали: их будут проводить небольшими группами. Замначальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин отметил, что сроки ограничений пока не определены и будут конкретизироваться по мере стабилизации ситуации.



Понарьин также проинформировал, что ведомство начало в особом порядке обменивать права и регистрировать автомобили.

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