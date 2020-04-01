В правительстве РФ заявили о «не очень приятных» цифрах по коронавирусу в стране

16:08 | 13.04.2020

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Голикова.



«Конечно, с точки зрения абсолютных цифр, для нас они не очень приятные, даже, наверное, термин, который я употреблю, не очень к этому подходит. В среднем этот рост у нас день ото дня по России составляет порядка 17–18%. У нас были дни снижения, дни повышения, но в целом тенденция пока выглядит так», — сказала Голикова.



12 апреля Голикова заявила, что при благоприятном исходе полная отмена введенных из-за коронавируса ограничительных мер возможна уже к лету. По словам вице-премьера, ситуация зависит от соблюдения гражданами режима самоизоляции и социальной дистанции, напоминает lenta.ru.

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