Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в РФ

14:20 | 13.04.2020

Пик коронавируса в России ожидается в последней декаде апреля, перед самыми майскими праздниками, заявил «Парламентской газете» заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Михаил Кирпичников.



«А дальше мы выйдем на плато, а сколько оно будет продолжаться, трудно сказать. В первую очередь нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, которые предлагает правительство», — сказал он.



Кирпичников также отметил, что действовать «по-мягкому» в ситуации пандемии коронавируса нельзя, жесткий вариант Китая — самый оптимальный, чтобы успешно справиться с проблемой.

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