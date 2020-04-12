В армию РФ поступили первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв»

14:01 | 13.04.2020

Первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили на вооружение в Таманскую мотострелковую дивизию Западного военного округа. Поставки в гвардейскую танковую армию ЗВО начались в апреле текущего года, сообщил командующий армией генерал-лейтенант Сергей Кисель.



«Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель. Танки оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток», — уточнил Кисель.

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