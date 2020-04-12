Представитель ВОЗ в России рассказала, чем опасны медицинские маски

13:55 | 13.04.2020

Ношение маски не должно быть единственной мерой профилактики, иначе шансы заразиться коронавирусом только повышаются, заявила представитель ВОЗ в России Мелит Вуйнович.



«Если только носить маску, а всё другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — приводит её слова РИА Новости. По словам Вуйнович, использование маски дает людям чувство безопасности, что в некоторых случаях приводит к тому, что они не соблюдают другие меры безопасности. Тогда маска может навредить, указала Вуйнович. Так, при нахождении в людных местах намного важнее сохранять дистанцию, отметила она.

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