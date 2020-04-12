Предпринимателям не будут компенсировать убытки за простой из-за коронавируса

13:37 | 13.04.2020

Власти России не будут компенсировать убытки, связанные с коронавирусом. Об этом сами предприниматели рассказали «Известиям». Человек может получить деньги только в том случае, если он пострадает, например, от пожара или наводнения. В ином случае материальный ущерб не фиксируется.



На сегодня косвенные убытки компаний превышают уже 50%. Но для предпринимателей нет программ, предусматривающих компенсацию деловых рисков, таких как падение цен, спроса, простои, пишет издание.

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