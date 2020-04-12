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13:01 | 13.04.2020

Фото: gubdaily.ru

Больше половины новых заболевших в Москве младше 45 лет

За последние сутки в столице выявили 1355 новых случаев коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 11513 заболевших.

Среди новых заболевших:

- 45,5% — от 18 до 45 лет
- 34% — от 46 до 65 лет
- 10% — от 66 до 80 лет
- 5% — старше 80 лет
- 5,5% — дети

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что до 1 мая все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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