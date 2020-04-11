В Москве появятся амбулаторные центры для пациентов с подозрением на коронавирус

15:17 | 11.04.2020

Фото: РИА Новости

40 зданий московских городских поликлиник, в которых есть аппараты для компьютерной томографии, будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, как будет проходить обследование для таких пациентов: «В первую очередь пациенты пройдут компьютерную томографию, затем УЗИ, которое используется в мире для определения пневмонии. Обязательно будет произведен забор крови и мазка для теста на коронавирус. Кроме того, для определения тактики лечения пациенту сделают кардиограмму. По итогам комплексного обследования врач поставит диагноз, определит наличие или отсутствие пневмонии, степень тяжести и примет решение о продолжении лечения пациента на дому или госпитализации в стационар», – рассказала заммэра.



Амбулаторные центры диагностики будут работать в круглосуточном режиме только для пациентов с подозрением на коронавирус. Для них также будет работать круглосуточный аптечный пункт в каждом из центров.



Попасть в такие учреждения пациенты смогут на скорой помощи или по назначению врача поликлиники. Это произойдёт в том случае, если в результате наблюдения пациента его состояние будет ухудшаться.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»