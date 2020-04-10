Эксперты рассказали, как обезопасить себя при выходе на улицу

11:52 | 11.04.2020

Фото: retailhoreca.ru

Официальный информационный сайт Правительства России стопкоронавирус.рф подготовил инструкцию о том, какие правила безопасности следует соблюдать при выходе на улицу.



Во-первых, следует переносить по возможности время выхода на то, когда на улице меньше всего людей. Также необходимо держаться от посторонних на расстоянии 1,5-2 метра.



Специалисты рекомендуют пользоваться по возможности лестницей, а не лифтом, и личным транспортом, вместо общественного. Небольшие расстояния и вовсе лучше пройти пешком.



Кроме того, старайтесь меньше прикасаться к поверхностям: например, к поручням в транспорте или к полкам в магазине. А если прикоснулись, вымойте руки или обрабатывайте их дезинфицирующими средствами.



Также эксперты советуют не использовать наличные, а расплачиваться картой, чтобы снизить риск заражения. Не стоит дотрагиваться грязными руками до лица, и чихать следует в салфетку.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»