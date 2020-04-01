Власти Москвы выделят 25 миллиардов рублей на поддержку городского бизнеса

16:57 | 10.04.2020

Бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд руб. «Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги — более 13 млрд рублей, отсрочка по налогам — около 11,5 млрд рублей», — сообщили «Интерфаксу» в оперативном штабе Москвы по экономическим вопросам.



В пресс-службе уточнили, что получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 млрд руб. в квартал.

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