Мишустин назначил главой Росздравнадзора Аллу Самойлову

16:37 | 10.04.2020

Премьер-министр России Мишустин назначил Аллу Самойлову. Распоряжение опубликовано на сайте правительства. Ранее должность главы Росздравнадзора занимал Михаил Мурашко, который в начале этого года стал министром здравоохранения, передает «Интерфакс».



До этого назначения Самойлова была, в частности, главой Минздрава Чувашии. Позднее она возглавила департамент проектной деятельности Минздрава России. Также она занимала пост начальника Управления контроля за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения Росздравнадзора, напоминает MK.ru.

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