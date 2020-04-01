В мэрии Москвы заявили, что больницы и скорая помощь работают на пределе

16:20 | 10.04.2020

Столичные больницы и скорая помощь работают на пределе, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, количество госпитализаций с коронавирусной пневмонией, а также больных с тяжелым течением болезни по сравнению с прошлой неделей увеличилось более чем в два раза, передает РБК.



Она отметила, что на данный момент в столичных больницах на лечении находятся более 6,5 тысячи больных коронавирусом.



Ранее в пятницу оперштаб сообщал, что в Москве за прошедшие сутки зарегистрированы 1 124 новых случая инфицирования, а всего - 7 822.

© «Вечерние ведомости»