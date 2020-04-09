Путин, Трамп и король Сальман обсудили ситуацию на нефтяных рынках

13:00 | 10.04.2020

Президент России Путин, лидер США Трамп и король Саудовской Аравии Сальман в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на рынках нефти и подтвердили настрой на минимизацию негативного влияния волатильности цен на мировую экономику, передает РИА «Новости».



«У нас состоялся очень хороший разговор. Посмотрим, что произойдет. Как вы знаете, ОПЕК сегодня встречалась. Я бы сказал, что они близки к (заключению) сделки. Скоро мы узнаем», - сказал Трамп.



Как напоминает РБК, накануне после девятичасовой конференции участники переговоров ОПЕК+ по сокращению добычи нефти решили перенести обсуждение на пятницу, 10 апреля. Из-за позиции Мексики странам не удалось достигнуть финального соглашения.

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