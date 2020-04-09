В Москве скончались 12 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус

11:59 | 10.04.2020

В Москве умерли 12 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе. У них был подтвержден диагноз пневмония, а тесты на коронавирус показывали положительный результат. Среди новых жертв инфекции — пациенты от 33 до 87 лет. Трое из них были в возрасте до 45 лет, передает lenta.ru.



Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 50.

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