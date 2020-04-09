Турнир UFC-249 отменен из-за пандемии коронавируса

11:52 | 10.04.2020

Турнир UFC 249 отменён из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент UFC Дэна Уайт, сообщает ESPN. Ранее сообщалось, что организаторы арендуют частный остров для проведения боев. Однако, как уверяет Уайт, руководство получило звонок, в котором их попросили отменить турнир.



Как напоминает gazeta.ru, главным поединком вечера должен был стать бой между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи, который заменил отказавшегося от участия российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова.

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