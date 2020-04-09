Эксперты назвали сроки восстановления российской экономики

11:46 | 10.04.2020

Российская экономика восстановится от последствий кризиса, вызванного коронавирусом и низкими ценами на нефть, не ранее середины 2021 года. Об этом говорится в обзоре международной консалтинговой компании McKinsey & Company, сообщает РБК. Эксперты отмечают, что российская экономика уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%. Негативный сценарий возможен, если экспансию пандемии сдержать не получится, и мировая экономика потеряет более 5% своего объема. В таком случае пик кризиса придется на первый квартал 2021 года, когда ВВП России снизится на 14 процентов, а экономика восстановится не ранее середины 2023 года.



Аналитики McKinsey & Company уже заявили, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может оказаться самым серьезным испытанием для мировой экономики со времен Второй мировой войны.

© «Вечерние ведомости»