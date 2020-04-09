Власти Чехии отказались передавать России демонтированный памятник маршалу Коневу

11:23 | 10.04.2020

МИД Чехии отказался передавать России памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге. Дипломаты отметили, что памятник принадлежит району Прага-6. В ведомстве добавили, что муниципальные власти намерены разместить монумент в Музее ХХ века, который откроется в столице республики.



Ранее министр обороны РФ Шойгу написал письмо чешскому коллеге Лубомиру Метнару, в котором попросил передать России памятник, который 3 апреля демонтировали в Праге, передает РИА Новости.

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