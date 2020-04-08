Почти половина новых заболевших в Москве моложе 45 лет

13:24 | 9.04.2020

Фото: almaty.tv

За последние сутки в столице выявили 857 новых случаев коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 6698 заболевший.



Среди новых заболевших:



- 47% — от 18 до 45 лет;

- 35% — от 46 до 65 лет;

- 11% — от 66 до 80 лет;

- 4% — старше 80 лет;

- 3% — дети.



Напомним, что в России за минувшие сутки зарегистрировали 1459 новых случаев коронавирусной инфекции в 50 регионах. Общее число заболевших возросло до 10131 человек в 81 регионе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»