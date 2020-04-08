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12:43 | 9.04.2020

Власти США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео. «В настоящее время мы пересматриваем объем финансирования ВОЗ. Организации должна работать и давать результаты. Пока мы их не видим, что она добилась поставленной задачи», - сказал Помпео.

Напомним, ранее деятельность ВОЗ по недопущению пандемии коронавируса жестко раскритиковал Дональд Трамп.

© «Вечерние ведомости»

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