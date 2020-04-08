Власти США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

12:43 | 9.04.2020

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео. «В настоящее время мы пересматриваем объем финансирования ВОЗ. Организации должна работать и давать результаты. Пока мы их не видим, что она добилась поставленной задачи», - сказал Помпео.



Напомним, ранее деятельность ВОЗ по недопущению пандемии коронавируса жестко раскритиковал Дональд Трамп.

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