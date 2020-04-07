12:34 | 8.04.2020

Российские компании стали переходить на четырехдневную рабочую неделю, чтобы сократить расходы на персонал в разгар пандемии коронавируса, пишут «Ведомости».



Как отмечает издание, идея сокращенной рабочей недели приобрела актуальность в нынешней ситуации. Компании стремятся сократить расходы на персонал, но при этом некоторые из них стараются избежать массовых сокращений.



Напомним, летом 2019 года ввести в России четырехдневную рабочую неделю предлагал занимавший тогда пост премьер-министра России Медведев.

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