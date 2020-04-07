Трамп не исключил, что США приостановят финансирование ВОЗ

12:12 | 8.04.2020

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.



«ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на нее», — заявил он. Позднее он уточнил, что решение пока не принято, будет изучаться сама возможность прекращения финансирования.



Ранее Трамп раскритиковал ВОЗ, так как, по его мнению, организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае. При этом, по словам Трампа, ВОЗ в основном содержат Соединенные Штаты, сообщает russian.rt.com.

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