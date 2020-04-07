Россия и мир
12:12 | 8.04.2020
Трамп не исключил, что США приостановят финансирование ВОЗ
«ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на нее», — заявил он. Позднее он уточнил, что решение пока не принято, будет изучаться сама возможность прекращения финансирования.
Ранее Трамп раскритиковал ВОЗ, так как, по его мнению, организация мало сделала для предотвращения эпидемии коронавируса в США и уделила слишком много времени ситуации в Китае. При этом, по словам Трампа, ВОЗ в основном содержат Соединенные Штаты, сообщает russian.rt.com.
© «Вечерние ведомости»
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