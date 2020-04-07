В России 29% компаний пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемые отпуска

11:51 | 8.04.2020

Центр стратегических разработок (ЦСР) провёл опрос, который показал, что в России 29% компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска, сообщает РИА «Новости». В данном опросе приняли участие около тысячи компаний РФ.



Руководитель ЦСР Лора Накорякова отметила, что на такой шаг руководители пошли несмотря на призывы властей сохранять заработные платы и оставлять сотрудников с оплачиваемым отпуском.



Накорякова добавила, что в ближайший месяц ситуация может ухудшиться и данной тенденции последует почти каждая вторая компания.

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