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12:10 | 7.04.2020

Минкомсвязи обнародовал список бесплатных интернет-ресурсов

В России утвердили список бесплатных интернет-ресурсов. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкомсвязи. Перечень включает 391 информационный ресурс. Доступ к этим сайтам в рамках эксперимента будет бесплатным с 1 апреля по 1 июля. В документе отмечается, что обеспечение бесплатного доступа к российским онлайн-ресурсам касается только домашнего интернета, а не мобильного.

В перечень ресурсов вошли категории «Социальные сети», «Электронная почта, мессенджеры и облачное хранилище», «Поиск», «Погода», «Онлайн медиа и новостные агрегаторы», «Карты, транспорт», «Авто», «Культура, литература, искусство», «Образование и обучение», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Наука», «Спорт», «Справочные системы», «Финансы», «Доставка», «Агрегаторы и маркетплейсы», «Социальные и волонтерские сервисы», «Работа и карьера». Полный перечень ресурсов опубликован в приложении к приказу.

© «Вечерние ведомости»

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