Реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на 5%

16:31 | 6.04.2020

Из-за пандемии коронавируса реальные денежные доходы россиян в 2020 году могут сократиться более чем на пять процентов. К такому выводу пришли аналитики АКРА и экономисты Альфа-банка, сообщает РБК. По словам старшего аналитика группы региональных рейтингов АКРА Максима Паршина, в условиях рецессии произойдет стагнация зарплат и рост потребительских цен.



При этом эксперты отмечают, что население сможет почувствовать ухудшение макроэкономической ситуации уже по итогам нерабочего апреля. Согласно данным Центра стратегических разработок, под угрозой закрытия из-за последствий эпидемии оказались 3 миллиона предпринимателей, а риск потерять работу есть более чем у 8,5 миллионов человек.



Напомним, реальные располагаемые доходы населения по итогам 2014 года снизились на 1,2%, в 2015 году — на 2,4%, в 2016 году — на 4,5% (максимум за период), в 2017 году — на 0,5%. В 2018 году снижение доходов остановилось, и они показали околонулевой прирост (+0,1%). В 2019 году реальные доходы россиян показали незначительную положительную динамику (+0,8).

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