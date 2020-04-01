В России до конца года введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

16:25 | 6.04.2020

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги. Об этом заявил российский премьер Мишустин. По его словам, коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт. Такой период постановления и до 1 января 2021 года.



Кроме того, семьям с низкими доходами до 1 октября без дополнительных подтверждений продлевается право получать субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ.

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