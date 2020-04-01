Власти РФ ввели ограничения на торговлю медицинскими масками и перчатками

16:14 | 6.04.2020

Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.



В список вошли:

- медицинские маски,

- фильтрующие респираторы,

- медицинские перчатки,

- марля,

- комплекты защитной одежды и одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов.



Таким образом, продавать эти медицинские изделия могут только компании с фармацевтической лицензией. При этом на каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Кроме того, наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара, передает lenta.ru.

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