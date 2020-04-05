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12:18 | 6.04.2020

Власти Японии собираются ввести режим ЧС в крупнейших городах страны

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ближайшее время намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в крупных городах страны, таких как Токио и Осака, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают источники Kyodo News в правительстве страны. Отмечается, что власти крупнейших мегаполисов давно просят об этом. При этом режим ЧС в Японии может продлиться полгода, сообщает телеканал TBS.

На данный момент, в Японии выявлено 4563 зараженных, умерло 107 человек.

© «Вечерние ведомости»

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