Власти Японии собираются ввести режим ЧС в крупнейших городах страны

12:18 | 6.04.2020

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ближайшее время намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в крупных городах страны, таких как Токио и Осака, из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщают источники Kyodo News в правительстве страны. Отмечается, что власти крупнейших мегаполисов давно просят об этом. При этом режим ЧС в Японии может продлиться полгода, сообщает телеканал TBS.



На данный момент, в Японии выявлено 4563 зараженных, умерло 107 человек.

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