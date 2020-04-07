Ученые рассказали о трех дополнительных симптомах при заражении коронавирусом

11:59 | 6.04.2020

Ученые рассказали еще о трех симптомах при заражении коронавирусом. В первую очередь ученые посоветовали обратить внимание на головную боль и головокружения. Кроме того, многие пациенты рассказывали о резкой потере обоняния. Согласно данным из Италии, Китая и Южной Кореи, этот симптом крайне распространен. Еще одним признаком заражения коронавирусной инфекцией эксперты назвали общее чувство недомогания и растерянность.



Ранее в ВОЗ назвали самый главный симптом при коронавирусе — лихорадка и температура выше 38 градусов. Второй по частоте симптом – сухой кашель.

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