В Приморье ввели электронные пропуска для выхода из дома

11:34 | 6.04.2020

В Приморье с 7 апреля начнет действовать система пропусков. Ранее там был введен режим полной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Как заявили региональные власти, пропуском является СМС, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей.



Сообщается, что такие СМС придут на телефоны врачам, фармацевтам, сотрудникам служб жизнеобеспечения, спасателям и так далее. Появление на улице без пропуска будет рассматриваться властями как нарушение самоизоляции.

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