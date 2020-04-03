В Подмосковье при взрыве газа пострадали пять человек

15:47 | 4.04.2020

Фото: телеграмм-канал Раньше всех. Ну почти

В подмосковном Орехово-Зуево взорвался газ в пятиэтажном жилом доме. Взрыв обрушил подъезд дома с первого по пятый этаж, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Также взрывной волной разрушило квартиры с третьего по пятый этаж.



По предварительным данным, при взрыве пострадали минимум пять человек: двое в тяжелом состоянии, трое получили легкие травмы. На пятом этаже застряла пожилая женщина, которую сейчас спускают спасатели.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»