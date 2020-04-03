ФИФА ввела новые ограничения для команд, выступающих на Олимпийских играх в Токио

12:59 | 4.04.2020

Фото: report.az

Международная федерация футбола (ФИФА) увеличила ограничение по возрасту для спортсменов, которые могут принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Об этом сообщает британская газета The Guardian.



В составах сборных, принимающих участие в футбольном турнире Олимпийских игр, могут находиться игроки не старше 23 лет, а также три футболиста, возраст которых может превышать ограничение. Такое решение было продиктовано переносом Игр с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»