Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в котором утвердил правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Во время режима чрезвычайной ситуации гражданам будем запрещено заходить за ограждение, обозначающее зону ЧС, а также распространять о режиме чрезвычайной ситуации заведомо недостоверную информацию и мешать работе должностных лиц и водителей общественного транспорта.При обнаружении пострадавшего граждане должны вызвать уполномоченных лиц и оказать человеку необходимую помощь, если это не понесёт угрозы их жизни и здоровью.Также из постановления следует, что, все россияне в период действия режима ЧС обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Указания об эвакуации граждан, обязательные для соблюдения, во время режима ЧС будут передавать СМИ и операторы связи.