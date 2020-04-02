Россия и мир
13:37 | 3.04.2020
Фото: Киров.RU
Вице-губернатора Кировской области задержали за взятку
«Вместе с Плитко задержан министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин», — отметил источник издания. Кроме того, он сообщил, что уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в минувшем январе на основании оперативно-разыскных материалов ФСБ России.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:11 | 3.04.2020
Свердловская федерация рукопашного боя обеспечила масками «Центр социальной помощи»
15:50 | 3.04.2020
В Екатеринбурге задержали распространителя «уток» про коронавирус
15:34 | 3.04.2020
Инспекторы ГИБДД задержали пьяного свердловчанина на «Оке», отмечающего день рождения дочери
15:27 | 3.04.2020
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга проконтролировал работы по дезинфекции жилых домов
15:15 | 3.04.2020
Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск заразиться коронавирусом при выходе из квартиры
15:04 | 3.04.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» продолжает поддерживать клиентов и списывать пени при оплате долга
14:50 | 3.04.2020
В Екатеринбурге отменили церемонию в честь 100-летия Татарской АССР
14:28 | 3.04.2020
Более половины дорог в Екатеринбурге очищены от грязи
14:15 | 3.04.2020
В Прикамье ухаживающим за маломобильными гражданами разрешат передвижение во время строгой самоизоляции
14:04 | 3.04.2020
Где купить настоящую итальянскую пиццу?
14:03 | 3.04.2020
В РЖД отменили несколько поездов, курсировавших в Екатеринбург
13:47 | 3.04.2020
Парковки в центре Перми будут бесплатными до конца апреля
13:45 | 3.04.2020
В уральской столице задержали подозреваемого в разбойном нападении
13:40 | 3.04.2020
Появилась информация о новом заболевшем в Прикамье
13:24 | 3.04.2020
В Верхней Пышме усилили меры профилактики коронавирусной инфекции
13:01 | 3.04.2020
В Екатеринбурге хулиган запустил камень в автомобиль смотрителя камеры
12:43 | 3.04.2020
В Прикамье выявлен еще один случай заболевания коронавирусом
12:40 | 3.04.2020
На Среднем Урале зафиксировали еще одного зараженного коронавирусом
12:35 | 3.04.2020
В выходные в Перми потеплеет
12:16 | 3.04.2020
В Свердловской области провели 1514 исследований проб на COVID-19
12:00 | 3.04.2020
ЕГД примет ряд антикризисных решений
11:43 | 3.04.2020
В Екатеринбурге закрыли парикмахерскую за нарушение карантина
11:26 | 3.04.2020
Высокинский предложил запретить продажу алкоголя в Екатеринбурге
10:44 | 3.04.2020
Свердловским волонтерам выделили автомобили местных администраций
10:22 | 3.04.2020
Деятельность продолжившей работу автомойки в Екатеринбурге приостановили судебные приставы
10:01 | 3.04.2020
Ночью в уральской столице полыхал автомобиль
09:33 | 3.04.2020
В Екатеринбурге загорелось помещение бывшей парикмахерской
09:17 | 3.04.2020
В Екатеринбурге задержан подозреваемый в поджоге бараков
01:31 | 3.04.2020
Число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион
21:14 | 2.04.2020
«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Индии