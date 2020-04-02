Вице-губернатора Кировской области задержали за взятку

13:37 | 3.04.2020

Фото: Киров.RU

Оперативники ФСБ задержали вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко по подозрению во взятке. Об этом в «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.



«Вместе с Плитко задержан министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин», — отметил источник издания. Кроме того, он сообщил, что уголовное дело в отношении фигурантов было возбуждено в минувшем январе на основании оперативно-разыскных материалов ФСБ России.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»