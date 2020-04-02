В России зафиксировали 601 новый случай коронавируса

За последние сутки в России официально подтвержден 601 новый случай заражения коронавирусом в 32 регионах, зафиксировано четыре летальных исхода.Впервые диагнозы поставлены в Республике Ингушетия и Еврейской Автономной области. За сутки по России полностью выздоровели 46 человек.Больше всего случаев, как всегда, зарегистрировано в Москве, там заболели 448 человек. В Московской области заболевших 34, в Краснодарском крае – 17, в Пензенской области – 11. По 10 случаев зарегистрировано в Ленинградской области и Ямало-Ненецком АО, по 9 – в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО. 6 случаев зарегистрировано в Татарстане, по 5 в Тюменской области и Калмыкии, 4 – в Саратовской области.По 3 случая зарегистрированы в Липецкой, Астраханской, Кировской областях и в Еврейском АО. По 2 случая – в Брянской, Ивановской, Челябинской областях, а также в Чеченской республике, Крыме и в Приморском крае. По одному случаю зарегистрировано в следующих регионах: Курская область, Рязанская область, Тверская область, Архангельская область, Свердловская область, Иркутская область, республика Ингушетия, Бурятия и Хабаровский край.Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, выздоровел 281 человек