РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования

12:26 | 3.04.2020

Фото: ТАСС

С 7 апреля РЖД отменяют ряд поездов дальнего следования. При этом курсирование «Сапсанов» между Москвой и Санкт-Петербургом сократится. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.



В общей сумме отменят 53 поезда, периодичность курсирования 37 поездов формирования Федеральной пассажирской компании при этом будет временно сокращена. Изменения затронут график движения поездов «Сапсан». Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будет отправляться на 3 пары поездов меньше.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»