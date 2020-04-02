Более 160 москвичений вылечились от коронавируса

12:03 | 3.04.2020

Фото: сайт мэра Москвы

В Москве выздоровели еще 28 пациентов, с подтверждённым коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



«Количество человек, выздоровевших после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки еще 28 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 выздоровевших», – рассказала вице-мэр.



Повторные тесты у всех выписанных москвичей показали отрицательный результат.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»